Prasówka Częstochowa 9.02.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Częstochowa 9.02: top 3 artykuły z wczoraj

Do tragicznego zdarzenia doszło dziś wieczorem w Romanowie, w powiecie częstochowskim. Przed godziną 19:00 strażacy zostali zawezwani przez policję do jednego z domów, gdzie podejrzewano zatrucie tlenkiem węgla. Po dotarciu na miejsce strażacy potwierdzili obawy policjantów. W wyniku zdarzenia jedna osoba nie żyje, drugą przewieziono karetką pogotowia ratunkowego do najbliższego szpitala. To kolejna ofiara śmiertelna tlenku węgla w województwie śląskim.