Prasówka Częstochowa 8.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

Częstochowa wciąż realizuje największą w historii miasta inwestycje tramwajową. Do miasta sukcesywnie docierają nowoczesne tramwaje twist drugiej generacji. Równocześnie trwa modernizacja całej linii tramwajowej. Chociaż trwają intensywne prace, to mieszkańcy narzekają, że nie widać wielkich postępów.

Pani Wanda przyszła do banku, gdzie dowiedziała się, że według systemu nie żyje, a wypłata jej emerytury została wstrzymana. - Nogi się pode mną ugięły - opowiada w rozmowie z Nowinami Gliwickimi. Okazało się, że błąd popełnił jeden z pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Ubolewamy nad tym, co się stało - przekonuje rzeczniczka ZUS.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Częstochowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Uważajcie! W najbliższych dniach (do 14 września) planowane są wyłączenia prądu w Częstochowie i w regionie. NA liście planowanych wyłączeń w tym tygodniu są Kłobuck, Zawiercie i Lubliniec a także powiaty częstochowski, kłobucki, zawierciański i lubliniecki. Lepiej być przygotowanym na czasowe braki energii elektrycznej. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ i sprawdź, gdzie od 9 do 14 września nie będzie energii elektrycznej.

Nie żyje nastolatek z Rudnika Wielkiego w powiecie częstochowskim. W poniedziałek wieczorem jechał z kolegami na rowerze i doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Ciężko rannego chłopca z miejsca zdarzenia zabrał śmigłowiec LPR-u.

Wystawa: "Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności" została otwarta w Warszawie na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie uroczystości otwarcia, Jarosław Kaczyński mówił tym, jak wielką rolę miał jego brat w powołaniu Solidarności. "Lech Kaczyński odegrał bardzo wielką, można nawet powiedzieć decydującą rolę w powołaniu 17 września 1980 roku Solidarności" - ocenił prezes PiS. Co na to internauci? Zobacz memy w galerii zdjęć.

W ubiegły weekend na drogach miasta i powiatu częstochowskiego doszło do dwóch wypadków śmiertelnych. W sobotę, na drodze gminnej w Podlesiu, zginął 34-letni motorowerzysta. W niedzielę w Częstochowie śmiertelne obrażenia odniósł 48-letni motocyklista. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności tych tragicznych zdarzeń. Apelujemy o rozsądek na drodze!

W piątkowe popołudnie w dzielnicy Tysiąclecie 56-letni mężczyzna ukradł 12-latce torebkę i uciekł w kierunku centrum miasta. Zareagowali przejeżdżający świadkowie. Dzięki ich szybkiej reakcji, 56-latek, znany policjantom recydywista, został zatrzymany. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. W sobotę w alejach w podobny sposób okradł 16-latkę. Kolejne 3 miesiące spędzi teraz w areszcie. Za zuchwałą kradzież w warunkach recydywy grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia?