Prasówka Częstochowa 4.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

Które skrzyżowania w Częstochowie są najbardziej niebezpieczne? Gdzie odnotowano najwięcej wypadków oraz wypadków śmiertelnych?

Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska została wybrana na drugą kadencję (2020 - 2024) rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Hutę Częstochowa można było kupić za 250 milionów złotych. Taka była cena wywoławcza przetargu.

Program 500 plus to świadczenie, które przyznawane jest w Polsce na każde dziecko. Korzystających z Rodzina 500 Plus czeka zasadnicza zmiana. Od 1 lipca pobierających 500 plus czekały zawsze nowe formalności do spełnienia. Zwykle był to czas, kiedy zainteresować należało się kiedy składać wnioski i jakie są z tym związane terminy. W 2020 jednak zmian nie będzie, a okres rozliczeniowy 500 plus zostaje automatycznie wydłużony. Co to oznacza? Świadczenie 500 plus przyznawane od 1 lipca 2019 r. obejmuje okres dwóch lat i w 2020 nie należy się martwić o formalności.