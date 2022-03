Prasówka Częstochowa 24.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

Miasto prowadzi przetargi na termomodernizację Miejskiego Przedszkola nr 9 oraz rewitalizację dziedzińca „Norwida”. To drugie zadanie jest projektem przyjętym do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

19 marca w Wrszawie odbył się Półfinał Queen of Poland 2022. Już 27 marca finalistki wylecą na wielki Finał do Emiratów Arabskich. W gronie finalistek są dziewczyny z woj. śląskiego! Zobacz zdjęcia z castingu i półfinału.

Oddział położniczy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie zawiesił swoją działalność z powodu braku lekarzy. - Spowodowane jest to czynnikami losowymi i zdrowotnymi, robimy wszystko, aby wznowić działalność oddziału od soboty lub poniedziałku - mówi senator Wojciech Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Małpi chlebek to pyszny, pachnący cynamonem i karmelem wypiek. Powstaje z kuleczek ciasta obtoczonych w syropie, które po upieczeniu tworzą bułeczki do odrywania rękami. Mamy dla Ciebie sprawdzony przepis na małpi chlebek, w delikatnie słodkiej wersji, idealny na śniadanie lub smakowity dodatek do kawy czy herbaty. Zobacz, jakie to proste i wypróbuj nasz przepis.