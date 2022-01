Prasówka Częstochowa 24.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

PKP w województwie śląskim sprzedaje mieszkania i działki. Atrakcyjne ceny, zróżnicowane metraże i lokalizacje - to największe atuty lokali wystawianych na sprzedaż przez PKP S.A. Aktualnie w całej Polsce wolnych, gotowych do zbycia jest blisko 700 lokali. Najwięcej z nich znajduje się województwie śląskim, skąd pochodzi 231 ofert sprzedaży. Przejdź do galerii i poznaj perełki.

To było prawdziwe zimowe morsowanie w Częstochowie. Morsy skupione wokół grupy Zmorsowani Częstochowa w niedzielę 23 stycznia nie mogły narzekać na pogodę. Piękna, zimowa sceneria zachęcała do wejścia do wody. Temperatura powietrza wynosiła - 3 stopnie Celsjusza, a wody 2 kreski na plusie. Morsom humor jak zawsze dopisywał, co widać na zdjęciach Igi Papińskiej.