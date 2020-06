Prasówka Częstochowa 22.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Częstochowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Maseczki ochronne znów będa obowiązkowe. Ministerstwo zdrowia zniosło nakaz noszenia maseczek, ale ma on powrócić w przypadku drugiej fali epidemii, która ma się nałożyć na sezon grypowy. Rozsądni noszą maseczki cały czas. Po pierwsze jeszcze u nas nie wiemy na jakim etapie epidemii jesteśmy, a po drugie lekarze cały czas zachęcają, by nie zdejmować maseczek. Niestety Polacy zarzucili maseczki jakby to były kajdanki, a zachorowań na koronawirusa mamy w Polsce wciąż po kilkaset dziennie.

Częstochowska dzielnica Stradom przez lata kojarzyła się z zakładami włókienniczymi, przy których powstało nowoczesne osiedle mieszkaniowe.

Koronawirus na Śląsku. W poniedziałek rano, 22 czerwca, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 296 nowych przypadkach zachorowania na COVID-19. Niestety znów najwięcej przypadków stwierdzono w woj. śląskim - aż 130 nowych zakażeń m.in. z Jastrzębia, Żor, Tychów, Pszczyny, Rybnika, Bytomia, Zabrza, Gliwic, Katowic, Chorzowa. Niestety zmarły też kolejne osoby. To pacjenci ze szpitala w Raciborzu i w Tychach. Łącznie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1 359 osób.