Prasówka Częstochowa 2.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Częstochowa 2.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Egzotyczne owoce stały się już niemal codziennością w wielu sklepach, ciągle też przybywa nowych gatunków. Wiele z tych owoców ma właściwości korzystne dla zdrowia, a co najważniejsze – są smaczne. Niektóre szczególnie warto spożywać sezonowo (np. granaty i liczi jesienią i zimą), bo właśnie wtedy dojrzewają w krajach pochodzenia i są najbardziej wartościowe. A co, gdyby mieć owoce egzotyczne w zasięgu ręki? Wiele z nich można wyhodować z pestki! Podpowiadamy, jak to zrobić.