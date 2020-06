Prasówka Częstochowa 21.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

Dzisiaj, w niedzielę, 21 czerwca, w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły dzieci z tej największej w mieście parafii. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Wachowski.

Co weekend w klubach woj. śląskiego bawiły się setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Do kiedy?