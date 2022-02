Prasówka Częstochowa 19.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

Metropolia planuje wprowadzić zmiany w korzystaniu z usług ZTM. Wprowadzona zostanie nowa aplikacja z możliwością płatności online za bilety. To odpowiedź na potrzeby pasażerów - zdecydowana większość wolałaby korzystać z wirtualnej karty, niż fizycznej.

Wiemy, że lubicie wspominać dawne czasy, dlatego przygotowaliśmy dla Was kolejną archiwalną galerię. Tym razem cofniemy się 10-20 lat i odwiedzimy śląskie i zagłębiowskie dyskoteki. Zobaczcie, jak kilkanaście lat temu bawił się Śląsk i Zagłębie w klubach Piramida i Kocynder w Chorzowie, Bravo w Gliwicach, Kanty w Jaworznie, Planet Club w Zabrzu, Farmoacon w Sosnowcu, Weekend w Porębie k. Pszczyny, Grzesznicy w Niebie i Wyższy Wymiar w Katowicach, Silver Club w Bielsku-Białej, Planeta w Bytomiu...

Dominika Ostałowska to polska aktorka, którą amatorzy seriali najbardziej kojarzyć mogą z roli Marty Mostowiak w serialu "M jak Miłość". Ostatnio w życiu prywatnym i zawodowym gwiazdy zaszły duże zmiany. Aktorka przeszła sporą metamorfozę, ale jej rola w kultowym już serialu znacznie się uszczupliła. Ostałowska nie ukrywa smutku i tłumaczy, że brak obecności na planie "M jak Miłość" to nie jej wina. Co się stało?