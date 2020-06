Prasówka Częstochowa 18.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

17 czerwca około godziny 19. doszło do zderzenia dwóch pojazdów w Kościelcu (pow. częstochowski). Jeden z kierowców trafił do szpitala.

,,Rodzinne Relacje na Wakacje” – pod takim hasłem dorośli będą mogli skorzystać m.in. z poradnictwa i zajęć wspierających ich w zmaganiach ze spowodowanymi pandemią trudnościami. Ich dzieci z kolei spędzą czas na półkoloniach. Inicjatywa jest elementem unijnego projektu ,,Częstochowa silna dzielnicami”, realizowanego przez miasto. Ze wsparcia ma skorzystać ponad 500 dzieci.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.