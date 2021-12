Prasówka Częstochowa 16.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Częstochowie.

Prasówka Częstochowa 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice na meczu Raków Częstochowa-Górnik Zabrze. Na trybunach dopingował drużyny Jerzy Dudek Raków Częstochowa po raz pierwszy w tym sezonie przegrał na własnym boisku. Podczas 94 minut meczu kibice Rakowa gorąco dopingowali swoją drużynę. Na stadionie pojawił się m.in. legendarny bramkarz Jerzy Dudek.

📢 Mecz Raków - Górnik 1:2. Wielka niespodzianka w Częstochowie. Derby dla zabrzan ZDJĘCIA W zaległym meczu 5. kolejki PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa niespodziewanie przegrał z Górnikiem Zabrze 1:2. Prowadzenie dla gospodarzy zdobył Mateusz Wdowiak, który zdobył bramkę w drugim kolejnym derbowym spotkaniu częstochowian. Do remisu doprowadził Jesus Jimenez, który przełamał się i trafił do siatki po 2,5 miesiącach przerwy, a szalę zwycięstwa na korzyść gości przechylił w końcówce rezerwowy Mateusz Cholewiak. To była pierwsza porażka Rakowa na zmodernizowanym stadionie przy ul. Limanowskiego. Zobaczcie fotorelację z meczu Raków kontra Górnik.

📢 Gwiazdy, które mają domy za miastem. Zobaczcie, jak mieszkają! Azyl, twierdza, oaza spokoju, własne miejsce na ziemi - taki powinien być dom. Bezpieczny, przytulny, nasz. Dla znanych osób, które na co dzień wiodą intensywne życie w blasku fleszy, posiadanie własnego domu, z dala od miejskiego gwaru, to jedno z podstawowych marzeń. Zobaczcie, jak za miastem mieszkają gwiazdy!

Prasówka 16.12 Częstochowa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Częstochowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najtańsze dwa pokoje od dewelopera – ile dziś kosztuje takie mieszkanie? Sprawdzamy ceny nieruchomości Ile trzeba dziś mieć w portfelu, by kupić najtańsze nowe dwupokojowe mieszkanie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Trójmieście? A jak sytuacja wygląda w Gliwicach lub Jaworznie? Na te pytania odpowiedzieli deweloperzy, my zaś prezentujemy przegląd cen w galerii.

📢 Dziewczyno... pachniesz krupniokiem - czyli BEKA ze ŚLĄSKA. Z czego śmieją się hanysy i gorole? Zobacz te MEMY Jest coś o godce, zwyczajach, naszych miastach... Czy HANYSY potrafią śmiać się z samych siebie? Oczywiście! Jak postrzegają Ślązaków w innych regionach kraju? Te żaryty często robia furorę w internecie - zebraliśmy w galerii te najlepsze. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź. 📢 Wypadek pod Częstochową, na autostradzie A1 w Kruszynie. Trzy TIRy zniszczone po zderzeniu Wypadek pod Częstochową. Do groźnego wypadku doszło w środę 15 grudnia na autostradzie A1 w Kruszynie na drodze w kierunku na Częstochową. Jak udało się nam dowiedzieć, doszło tam do zdarzenia trzech samochodów ciężarowych. Utrudnienia w ruchu mogą być poważne. To kolejne groźne zdarzenia na częstochowskim odcinku autostrady A1.

📢 Rekord zgonów! Jaka jest śmiertelność w woj. śląskim? Te dane przerażają! Sprawdź, ile osób zmarło w miastach W środę 15 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało 24 266 nowych zakażeniach - to o ok. 15 proc. mniej zakażeń niż w ubiegła środę! Więcej jest jednak zgonów - to REKORD! Minionej doby odnotowano ich największą liczbę podczas trwającej IV fali pandemii - aż 669! 📢 Wojciech Konieczny, senator z Częstochowy, został szefem nowego klubu PPS w parlamencie Senator Wojciech Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, został szefem nowego klubu Polskiej Partii Socjalistycznej, które powstało w parlamencie. Członkowie koła odeszli z klubu Nowej Lewicy. 📢 Częstochowska policja zatrzymała 20-letniego cyberprzestępcę. Wraz z kolegą oszukał ponad 300 osób Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą w Częstochowie zatrzymali w piątek kolejnego cyberprzestępcę. To 20-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, który wspólnie z zatrzymanym w sierpniu 18-latkiem oszukał ponad 350 osób z całej Polski. Łupem oszustów padł wtedy towar o wartości ponad 90 tysięcy złotych. Na wniosek częstochowskiej prokuratury 20-latek na 3 miesiące trafił do aresztu.

