Prasówka Częstochowa 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

W Częstochowie trwa budowa trzech centrów przesiadkowych. Mają one powstać przy dworcach Częstochowa Osobowa, Częstochowa Stradom i Częstochowa Raków. Na ulicy Piłsudskiego trwają intensywne prace. Można zobaczyć m.in. metalowe konstrukcje, które wkrótce zapewne zostaną zamontowane.

Nie trzeba wyjeżdżać nad Bałtyk, żeby się wylegiwać, opalać na prawdziwym bałtyckim piasku. Wystarczy wybrać się do Częstochowy.

Federacja Naturystów Polskich zrzesza miłośników opalania się nago z całej Polski - a najwięcej... z woj. śląskiego! W Polsce mamy trzy legalne plaże dla miłośników opalania nago nad Bałtykiem i jedną w woj. śląskim. Jest też również sporo tzw. dzikich plaż, które działają nieoficjalne. Gdzie dokładnie?

19 czerwca odbędzie się pogrzeb Roberta Szecówki, Honorowego Obywatela Żarek.

We wtorek użytkownicy sieci T-Mobile mogą mieć poważne kłopoty z zasięgiem. Operator telefonii komórkowej pokazuje, że może to dotyczyć prawie całej Polski.

Na 3 miesiące trafił do aresztu 67-letni mężczyzna, który dopuścił się gwałtu na kobiecie wynajmującej od niego lokal mieszkalny w Częstochowie. Po tym jak 45-latka nie miała pieniędzy, by zapłacić za najem mieszkania, mężczyzna siłą zmusił ją do obcowania płciowego. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi teraz w areszcie.