Prasówka Częstochowa 13.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

Oto najprzystojniejsi mężczyźni z Częstochowy na Instagramie. To ich profile i zdjęcia zbierają najwięcej polubień. Sprawdź, czy w naszym zestawieniu jest Twój znajomy, przyjaciel lub mąż.

Na policyjnym komisariacie zakończyła się wizyta kilku osób w kłobuckim kebabie. Zaczęło się od wyzwisk, a skończył na użyciu pięści. W głowach namieszał jej uczestnikom także alkohol.

Najlepsi ginekolodzy na w woj. śląskim 2021. Ginekolog niewątpliwie jest bardzo ważnym specjalistą w życiu każdej kobiety. Do którego się więc udać w województwie śląskim? Postanowiliśmy odpowiedzieć na to pytanie i stworzyć mały ranking. Oparliśmy go na ocenach, jakie otrzymali lekarze od użytkowników, w popularnym serwisie ZnanyLekarz.pl. Kliknij w galerię i sprawdź ranking.