Prasówka Częstochowa 11.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

Procesja Bożego Ciała w siedmiu parafiach Myszkowa tradycyjnie przechodzi ulicami miasta. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa procesje do czterech ołtarzy przeszły wokół kościołów.

Najlepiej byłoby, gdyby ten komiks nigdy nie powstał - tak wydawnictwo Egmont zapowiada antologię "Nim wstanie dzień", powstałą przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. To dzieło niezwykłe zarówno w sferze artystycznej, jak i w swojej wymowie. Komiks składa się z kilku historii opowiadających w różny sposób o losach powstańców warszawskich. To dzieło poruszające, skłaniające do przemyśleń i niezwykle aktualne. I dlatego z tego powodu, chociaż antologia opowiada o świecie, o którym chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć, to dobrze, że ten komiks powstał, bo nigdy nie wiadomo czy podobny koszmar nie powróci.