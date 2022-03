Prasówka Częstochowa 11.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Częstochowie nie minęło Cię nic ważnego

Cztery firmy zgłosiły swoją chęć dokończenia autostrady A1 na częstochowskim odcinku. Budżet GDDKiA na tę inwestycję to 109 625 177,61 zł. Obecnie trwa analiza i ocena przedstawionych ofert. Zwycięzca będzie miał rok na wykonanie prac.

Częstochowa wkrótce się zazieleni, a to za sprawą nadciągającej wiosny i wzbogacenia przestrzeni miejskiej w dodatkową zieleń.

W czwartek 10 marca w Sądzie Okręgowym w Częstochowie rozpoczął się proces 35-letniego Sławomira Ż. Mężczyzna jest oskarżony o trzy przestępstwa, a najpoważniejszy zarzut dotyczy usiłowania zabójstwa teścia. Oskarżony strzelał z karabinu AK 47 w okna i drzwi domu teścia. - Nie chciałem nikogo zranić albo zabić. Coś we mnie pękło, kiedy dowiedziałem się, co teść zrobił żonie - mówił na ławie oskarżonych 35-latek, który do czasu aresztowania był przedsiębiorcą. Oskarżony decyzją sądu będzie mógł opuścić areszt, jeśli w ciągu 14 dni zapłaci poręczenie w wysokości 50 tysięcy zł.