Eksperci AAA AUTO opracowali ranking najbardziej oszczędnych i zarazem najtańszych tradycyjnych samochodów spalinowych, oferowanych do sprzedaży na wtórnym rynku. Poznaj go:

Poznaj TOP 10 tanich i najbardziej oszczędnych aut używanych. Każdy z nich pali ok. 3 litrów na 100 km!

Ranking AAA AUTO powstał na podstawie analizy danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych w listopadzie 2022 roku. Nie uwzględnia on jednak pojazdów hybrydowych i elektrycznych, których ceny znacznie odbiegają od mediany cen aut używanych.

W listopadzie 2022 roku w Polsce oferowano 194.511 aut z drugiej ręki. Oznacza to spadek o 10.703 auta używane w stosunku do października 2022 roku, kiedy to w ofercie znajdowało się 205.214 samochodów. Natomiast mediana ceny nieznacznie wzrosła o 500 złotych, do 29.900 złotych.