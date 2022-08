Poznaj mniej znaną Częstochowę! Oto 11 niezwykłych miejsc, zwykłe przewodniki turystyczne milczą na ich temat

Częstochowa: Jasna Góra to nie jedyna atrakcja w mieście

Częstochowa i Jasna Góra to naturalne skojarzenie. Ale w mieście jest również wiele innych atrakcji. W samym ciągu alei NMP można zobaczyć m.in. zabytkowe kościoły m.in. pw. św. Zygmunta i pw. św. Jakuba Apostoła. Warto odwiedzić również inne atrakcje w Częstochowie, jak Muzeum Górnictwa Rud Żelaza czy Muzeum Zapałek.

Warto też znać miejsca, gdzie zazwyczaj umawiają się częstochowianie. Najpopularniejsze to Plac Biegańskiego i "Kwadraty". Co to "Kwadraty"? To plac na skrzyżowanie alei Wolności i alei NMP przed Centrum Handlowym. W centrum miasta można również zobaczyć piękne murale, nad którymi pracował Tomasz Sętowski. Jeden znajduje się tuż przy Placu Biegańskiego, a drugi przy Placu Europy obok dworca PKP.

Częstochowa to również miejsce, gdzie można zjeść i spotkać się ze znajomymi w licznych kawiarenkach i restauracjach, które znajdują się m.in. w III alei NMP.