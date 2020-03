Powstał projekt modernizacji domu handlowego Merkury w Częstochowie. Czy jednak dojdzie do jego realizacji?

- Jest za wcześnie, żeby mówić, o szczegółach tego projektu. Nie mogę zdradzić, kto go zamówił i kto jest potencjalnym inwestorem - mówił w rozmowie z nami Sebastian Stefański.

Częstochowski architekt zaprezentował wizualizacje przebudowanego centrum handlowego Merkury. W obiekcie, który został otwarty w 1975 r. funkcjonuje jedynie "Chiński market". Budynek od lat jest architektoniczną bolączką miasta. Wizja Sebastiana Stefańskiego ma szansę odmienić to miejsce, jednak czy dojdzie do jej realizacji?

Projekt łączy nowoczesne wykorzystanie szkła i elewacji systemowych. Ogromną zmianą w projekcie jest wysunięcie czoła budynku i zrównanie go z pierzeją alei NMP. W miejscu schodów, które znajdują się na lewo od głównego wejścia znalazłaby się droga wewnętrzna prowadząca od parkingu do alei NMP.

Jak udało nam się dowiedzieć, zaprezentowana koncepcja może być jedną z wielu, a jej realizacja nie jest jeszcze przesądzona. Nie wiadomo też, czy budynek będzie miał charakter wyłącznie biurowy, czy też jak do tej pory handlowy. Koncepcja zaprezentowana przez Sebastiana Stefańskiego stawia na połączenie części handlowej i biurowej. Jedno jest pewne budynek, który znajduje się na tyłach Merkurego zostałby w tej formie jak dotychczas, tylko przeszedłby modernizację.

- Bardzo ładny i lekki architektonicznie a spłaszczone koła nawiązują do sąsiednich kamienic. Pytanie czy i kiedy powstanie - zastanawiał się Piotr.

Inny internauta napisał: "Muszę przyznać, że to pierwszy dobrze wykonany projekt przebudowy i rozbudowy od lat. Uważam, że jeżeli dojdzie do realizacji to nie będziemy mieli się czego wstydzić."

Nie wszyscy wypowiadali się jednak tak przychylnie, co do zaprezentowanej wizualizacji.

- Szkoda, że nie zachowano chociaż charakterystycznej żelbetowej wiaty. W Warszawie też jest Merkury, który jest pod ochroną konserwatorską. W prawdzie przejawia dużo większe wartości architektoniczne niż jego częstochowski odpowiednik, ale jednak można było coś więcej historycznego zachować w nowym projekcie - napisał Wiktor.