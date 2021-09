Poszukiwany miał dość ukrywania się i sam zgłosił się na policję w Częstochowie OPRAC.: Bartłomiej Romanek

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wczoraj, po blisko roku poszukiwań, do komisariatu I zgłosił się 33-latek, który był ścigany za przestępstwa narkotykowe. Jego stawiennictwo było efektem przemyślanej i bardzo skrupulatnej pracy częstochowskich „łowców głów”, którzy poprzez regularny kontakt z bliskimi poszukiwanego 33-latka dali mu do zrozumienia, że jego zatrzymanie jest tylko kwestią czasu. Mężczyzna miał dość życia w ukryciu i ciągłej niepewności. Trafił już do aresztu.