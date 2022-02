Poszukiwany 17-latek, uciekinier z ośrodka wychowawczego chciał przekupić policjantów

Policjanci podczas wykonywania czynności operacyjnych, zauważyli na Rakowie grupę młodych osób. Jedna z nich wzbudziła ich szczególne zainteresowanie ze względu na swoje pobudzenie.- Podczas legitymowania młody mężczyzna podawał policjantom fałszywe dane. Po chwili przyznał, że samowolnie oddalił się z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie, dlatego nie chciał ujawnić prawdziwej tożsamości. 17-latek od 28 stycznia był poszukiwany przez tamtejszych policjantów - informuje podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy KMP w Częstochowie.

Podczas wykonywania czynności zaproponował policjantom, by go puścili, a w zamian dostaną od niego po 50 złotych, czym dopuścił się przestępstwa. To nie był koniec problemów nastolatka, bo w wyniku przeprowadzonej kontroli stróże prawa znaleźli też przy nim kilka działek dilerskich amfetaminy.

17-latek usłyszał zarzuty i wrócił do ośrodka w Namysłowie. Za próbę przekupienia nieumundurowanych policjantów grozi mu teraz do 8 lat więzienia.