Pościg policyjny w Rędzinach. Co tam się wydarzyło?

Mundurowi patrolowali Rędziny, gdy zauważyli kierującego mercedesem, który nie stosował się do przepisów i zagrażał bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. Nie dość, że jechał z prędkością ponad 100 km/h w obszarze zabudowanym, to w dodatku z taką prędkością wyprzedzał inne pojazdy na podwójnej ciągłej i na przejściu dla pieszych.

Policjanci podjęli próbę zatrzymania pirata drogowego, jednak na widok policyjnych sygnałów, mercedes przyspieszył. Mundurowi ruszyli za nim w pościg. Siedzący za kierownicą 47-latek próbował uniknąć kontroli, zjeżdżając z drogi głównej na osiedlową. Tam policjanci zajechali mu drogę, wymuszając zatrzymanie pojazdu. Gdy podchodzili do samochodu, zauważyli, że siedzący za kierownicą 47-latek zamienia się miejscami z pasażerem.

Zarówno kierujący, jak i pasażer nie stosowali się do wydawanych przez policjantów poleceń. Podczas zatrzymania, do policjantów podszedł mundurowy z Komendy Miejskiej w Katowicach, który będąc na wolnym był świadkiem całej sytuacji i udzielił kolegom wsparcia. Jak się okazało, kierujący miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie, a badanie na zawartość narkotyków wykazało, że mógł znajdować pod wpływem metamfetaminy.

Mężczyźnie została pobrana krew do badań toksykologicznych. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz szereg wykroczeń w ruchu drogowym grozi mu do 5 lat więzienia.