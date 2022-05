Pomóż choremu 4-letniemu Filipkowi. Chłopczyk miał ciężki wypadek

Chłopczyk nie jest samodzielny, nie siada sam. Bliscy sadzają go na wózku. Nie potrafi sam wykonać żadnych czynności. Przez wypadek jego rozwój fizyczny, psychoruchowy nie tylko się zatrzymał, ale nawet cofnął.

Mama Filipka prosi o pomoc: - Mój synek potrzebuje dalszego leczenia i stałej regularnej rehabilitacji. Z jednej strony konieczne są turnusy w prywatnej klinice rehabilitacyjnej. Z drugiej strony Filip wymaga także korzystania i sesji z takimi maszynami, jak urządzenie multifunkcyjne czy pionier. Urządzenie multifunkcyjne to takie specjalne siedzisko ortopedyczne mające służyć do pozycjonowania pacjenta w pozycji siedzącej. Pionier to urządzenie do stymulacji mięśni i rehabilitacji kręgosłupa. Sterowany jest komputerowo. Poza tym potrzebne są ortezy, leki, środki pielęgnącyjne typu pampersy, podłady itp.

To wszystko tysiące złotych. Nigdy nie byłam przygotowana na takie wydatki. Zresztą chyba nikt nie jest. Pieniądze są potrzebne już, teraz. Im szybciej i częściej mój synek będzie rehabilitowany, tym większa szansa, że wróci do zdrowia.

Pomoc dla Filipka:

https://zrzutka.pl/gx39jb