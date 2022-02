Pomoc dla Ukrainy w Częstochowie. Tutaj można przekazać potrzebne przedmioty

Począwszy od 26 lutego w każdą sobotę w godz. 9.00 - 16.00 można przynosić pomoc materialną dla walczącego z rosyjską agresją narodu ukraińskiego do dwóch punktów w Częstochowie:

Towarzystwo Patriotyczne ,,Kresy”

ul. Brzeźnicka 59

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

ul. Feliksa Nowowiejskiego 3

Potrzebne są m.in. śpiwory, koce, materace, koce termoaktywne, pulsoksymetry, apteczki, opaski uciskowe, bandaże, opatrunki, nienarkotyczne leki przeciwbólowe.

Zaraz po feriach ruszy także zbiórka, w której uczestniczyć będą mogły całe społeczności szkolne – nauczyciele, inni pracownicy szkół, rodzice, dzieci i młodzież. Zbiórka potrwa od 28 lutego do 18 marca. Zgromadzona w szkołach pomoc trafi m. in. do mieszkanek i mieszkańców Berdyczowa, Humania, Iwano-Frankiwska czy Charkowa – miast partnerskich Częstochowy.

O zaangażowanie w organizację takiej zbiórki do placówek oświatowych zwrócił się miejski Wydział Edukacji oraz zastępca prezydenta miasta Ryszard Stefaniak, reprezentujący Częstochowę wielokrotnie podczas partnerskich wyjazdów na Ukrainę, w tym do tamtejszych szkół.