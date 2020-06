Polska krajem absurdów. Nie wierzycie? To lepiej zobaczcie te zdjęcia!

Ale pięknie! "Polskie Malediwy" znajdują się w woj. śląskim

Co łączy Chorwację, Malediwy i Jaworzno? Park Gródek, który cały czas przyciąga do siebie turystów z całej Polski. Krystalicznie czysta woda zachwyca. Jest to dobre miejsce na spacer i wypoczynek. Zobaczcie zdjęcia pięknego Parku! Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".