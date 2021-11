Policyjny pościg w Częstochowie. 30-latek ma teraz spore problemy! red.

mat. policji

Policjanci z częstochowskiego Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali po pościgu kierującego oplem, który nie zatrzymał się do kontroli. Jak się okazało, 30-latek znajdował się pod wpływem środka odurzającego, nie posiadał uprawnień do kierowania i był osobą poszukiwaną. Usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia.