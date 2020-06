Policyjna akcja z przedszkolakami na Dzień Taty. ZDJĘCIA

- Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 6 w Częstochowie przygotowały laurki dla kierowców, którzy poruszając się po drogach naszego miasta przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Wszystko po to, by przypomnieć kierującym, jak ważny jest rozsądek na drodze i bezpieczne powroty do domów - informuje podkom. Sabina Chyra - Giereś, oficer prasowy KMP w Częstochowie.

Przedszkolaki przygotowały dzisiaj niespodziankę dla ojców, którzy w tym dniu podróżują drogami naszego miasta i powiatu. Nauczyły się również wierszyka, który zadedykowały wszystkim tatusiom. Kierowcy, którzy wykażą się odpowiedzialnością za kierownicą i będą korzystali z dróg zgodnie z przepisami otrzymają laurkę z życzeniami na Dzień Ojca. Laurki będą wręczane kierującym podczas prowadzonych działań kontrolno-represyjnych na drodze przez policjantki z drogówki, które na co dzień zajmują się profilaktyką - sierż. szt. Mariola Kowalczyk-Trąbska i st. sierż. Aneta Saternus. Akcja z okazji Dnia Ojca ma przypomnieć wszystkim użytkownikom dróg, jak ważny jest rozsądek na drodze, zwłaszcza tam, gdzie uczestnikami ruchu są najmłodsi.

Kierowco pamiętaj!

Jadąc drogą, w pobliżu której znajduje się szkoła oraz przed przejściem dla pieszych ZWOLNIJ i ROZEJRZYJ SIĘ!

Stosuj zasadę szczególnej ostrożności i kieruj się przede wszystkim wyobraźnią.

Dostosuj prędkość do warunków i nie wyprzedzaj w miejscach, gdzie jest to niebezpieczne.

Na drodze zrób wszystko, byś był bezpieczny, ale też dbaj o bezpieczeństwo innych