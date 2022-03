Policjanci z Olsztyna i Blachowni nie tylko pomagają uchodźcom, ale również dbają o ich bezpieczeństwo

Na terenie naszego miasta i powiatu schronienie znalazło wiele osób, które w ostatnich dniach musiały opuścić swój dom w Ukrainie. Policjanci od początku wojny, która ma miejsce za wschodnią granicą, angażują się w pomoc uchodźcom. Pełniąca obowiązki komendanta komisariatu w Olsztynie podkomisarz Renata Ciechanowicz zorganizowała zbiórkę pieniędzy w jednostce, z których zakupione zostały owoce i słodycze dla dzieci z Ukrainy, przebywających w Siedlcu i Złotym Potoku. Razem z dzielnicowymi wczoraj zawiozła zakupione artykuły potrzebującym. Dzielnicowi natomiast rozmawiali z dorosłymi opiekunami, przekazując ulotki informujące o zagrożeniach w ich ojczystym języku.

Z kolei na terenie Aleksandrii, w Korzonku i Rększowicach schronienie znalazło ponad 20 osób, w tym 10 dzieci. Dlatego pełniąca obowiązku zastępcy komendanta podkomisarz Joanna Beneś wspólnie z dzielnicowymi odwiedziła nowych mieszkańców, rozmawiając z nimi o bezpieczeństwie i przekazując dedykowane dla nich ulotki. Dzieci natomiast, w ramach kampanii "Mamo! Tato! Tutaj jestem!" otrzymały od policjantów odblaskowe czapeczki i opaski, by były widoczne zarówno podczas aktywności na zewnątrz, jak i w miejscach zatłoczonych.

Wszystko po to, by obywatele Ukrainy byli bezpieczni i świadomi zagrożeń oraz by nie bali się poprosić o pomoc policjantów w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa.