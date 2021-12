Policjanci z Kłomnic zatrzymali na gorącym uczynku włamywacza, który plądrował namiot handlowy

W nocy z 7 na 8 grudnia podczas patrolowania Wierzchowiska, uwagę policjantów przykuł zaparkowany na uboczu opel. Gdy przyjrzeli mu się uważniej od razu wiedzieli, że muszą podążyć śladami jego właściciela. Dotarli do oddalonej o około kilometr nieruchomości, za którą znajdował się dużych rozmiarów namiot handlowy.

- Gdy weszli do środka przez uchyloną plandekę, zastali tam 55-latka. Spłoszony niespodziewaną wizytą mężczyzna w pierwszej chwili usilnie szukał wyjścia z namiotu i próbował się z niego wydostać, jednak policjanci uniemożliwili mu ucieczkę. Mieszkaniec gminy Mykanów tłumaczył mundurowym, że wszedł do namiotu załatwić potrzebę fizjologiczną, ale stróże prawa nie dali mu wiary. Przy zatrzymanym znaleźli plecak, a w nim narzędzia, które wykorzystywał podczas przestępczego procederu. Ponadto w miejscu zamieszkania 55-latka mundurowi ujawnili, że nielegalnie pobierał prąd przez przyłączenie się do instalacji elektrycznej z pominięciem urządzeń pomiarowych - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za swoje czyny odpowie teraz przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności, ponadto będzie musiał też uregulować naliczoną przez dostawcę opłatę za nielegalny pobór, której wysokość może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.