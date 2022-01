Policjanci w ostatniej chwili uratowali 39-letniego mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo

Wczoraj po południu do dyżurnego z Komisariatu II Policji w Częstochowie wpłynęło zgłoszenie z którego wynikało, że 39-letni mieszkaniec Częstochowy wyszedł z domu z myślami samobójczymi. Policjanci natychmiast rozpoczęli jego poszukiwania. Po niespełna godzinie stróże prawa z „dwójki” dotarli do pomieszczeń magazynowych w jednej z firm, gdzie odnaleźli zaginionego. Mężczyzna miał już zaciśniętą na szyi pętlę. Policjanci natychmiast zdjęli mu ją z szyi i udzielili pierwszej pomocy. Dzięki szybkim działaniom asp. sztab. Ireneusza Zagórskiego i sierż. sztab. Bartosza Piechowicza nie doszło do tragedii, a 39-letni desperat trafił pod opiekę specjalistów.

Bardzo często osoby planujące popełnienie samobójstwa wcześniej dają sygnały ostrzegawcze. Nie ignorujmy cichego wołania o pomoc. Dajmy im odczuć, że w tej trudnej sytuacji nie są same. Bądźmy empatyczni. Szczera rozmowa i pomoc specjalisty może uratować takiej osobie życie.