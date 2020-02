Połączono ogniwa chorzowskiej i częstochowskiej policji konnej ZDJĘCIA

To, że policyjne konie będą stacjonowały w Częstochowie, nie znaczy, że nie będą brały udział w ochronie imprez masowych w całym województwie. Śląskie było jedynym do tej pory województwem, gdzie funkcjonowały dwa zespoły konne. Zdecydowano jednak, że w ramach reorganizacji wszystkie policyjne wierzchowce trafią pod Jasną Górę. Podobnie stało się z policjantami. Tylko dwóch, z uwagi na odległość, odmówiło pracy w Częstochowie.

Kierownikiem połączonego zespołu konnego został policjant z Chorzowa, asp. szt. Karol Molenda. Obecnie w częstochowskiej stadninie jest 11 koni, którymi zajmuje się 10 policyjnych jeźdźców.

- Planowane jest docelowo 14 etatów jeźdźców i 12 koni. Komenda wojewódzka planuje na ten rok zakup jeszcze jednego konia. Policjanci, którzy na co dzień pracowali w Chorzowie otrzymali propozycję przejścia do ogniwa konnego w Częstochowie. Cztery osoby zdecydowały się na przejście do ogniwa - mówi podinsp. Rafał Zemła, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji w Częstochowie.