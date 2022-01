Pogoda tygodniowa dla Częstochowy. Sprawdź, jaka pogoda będzie od jutra (24.01) do niedzieli

Pogodę na tydzień dla Częstochowy warto znać, jeśli planujesz jakiekolwiek aktywności na dworze. Znajomość prognozy pogody na 7 dni przyda ci się również, aby wiedzieć, w co się ubrać, by nie zmarznąć i się nie przegrzać. Sprawdź, jakie temperatury meteorolodzy przewidują w najbliższym tygodniu, od poniedziałku (24.01) do niedzieli (30.01). Dzięki znajomości prognozy pogody dla Częstochowy na tydzień będziesz gotowy na każdą sytuację pogodową.

Pogoda na tydzień w Częstochowie: poniedziałek, 24.01 Za dnia w Częstochowie słupki rtęci powinny pokazać -3°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu -7°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Częstochowie wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Częstochowy, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 3 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -10°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowo-wschodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Częstochowie w poniedziałek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. -4 do -2 °C, min. temp. -8 do -6 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 24.01.2022: Temperatura w dzień: -3°C.

Temperatura w nocy: -7°C.

Wiatr: 3 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.8

ZOBACZ KONIECZNIE Tak naprawdę wygląda brzuch po ciąży

Pogoda na tydzień w Częstochowie: wtorek, 25.01 Spodziewana temperatura we wtorek w Częstochowie to 1°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Częstochowie będzie na poziomie 70%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Częstochowy, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Częstochowie we wtorek:

lekkie opady śniegu. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -2 do 0 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 25.01.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

ZOBACZ KONIECZNIE Tak je się w szkolnych stołówkach na całym świecie! ZDJĘCIA

Pogoda na tydzień w Częstochowie: środa, 26.01 Spodziewana temperatura w środę w Częstochowie to 1°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do -1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Częstochowie w środę wynosić będzie 70%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Częstochowy, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Częstochowie w środę:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -2 do 0 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 26.01.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

ZOBACZ KONIECZNIE Tu mieszka się najlepiej - ranking jakości życia w miastach