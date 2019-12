Pogoda na jutro dla Częstochowy. Zobacz prognozę pogody na wtorek, 31.12 w Częstochowie

Prognoza na jutro dla Częstochowy. Według meteorologów, jutro (we wtorek, 31.12) w Częstochowie możemy spodziewać się maksymalnej temperatury w słońcu rzędu 2°C. Jednocześnie towarzyszyć nam będzie wiatr, osiągający w porywach do 12 km/h. Sprawdź, jakie jeszcze warunki meteorologiczne czekają nas jutro według prognozy pogody na we wtorek, 31.12 dla Częstochowy.

Pogoda na jutro (wtorek, 31.12) dla Częstochowy Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 2°C. Kolejna noc przyniesie nam temperatury rzędu -3°C. Prawdopodobieństwo, że pojawią się jutro opady , wynosi 10 %. Jutro nie będzie padać. Polecamy na każdą pogodę 10 najgorszych pomysłów na wieczór panieński Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na wtorek, 31.12, jutro w Częstochowie może wiać z prędkością 12 km/h.Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym -3°C. Kierunek wiatru będzie południowy. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda w Częstochowie w środę:

pochmurnie. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -4 do -2 °C. Prognoza pogody na jutro dla Częstochowy Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 01.01.2020: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo : 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2 Polecamy na każdą pogodę Ile dostaniesz na dziecko? Muzotok: Tulia - nowy, autorski utwór "Rzeka". Wideo