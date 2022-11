Podczas Święta Niepodległości, wskoczyli do zimnej wody! Zobacz ZDJĘCIA z morsowania w Parku Lisiniec!

Zmorsowani Częstochowa to grupa zwariowanych ludzi których łączy pasja do lodowatych kąpieli. Ekipa postanowiła więc świętować Narodowe Święto Niepodległości w dosyć nietypowy sposób - dając nura do wody! Chociaż mamy już listopad, nie przeszkadza im zimna woda! To dopiero widowisko. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.