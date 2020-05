Po majówce, drogowcy będą malować linie na autostradzie A1

Całe oznakowanie poziome zostanie wykonane jako grubowarstwowe z mas termoplastycznych. Linie krawędziowe na autostradzie i na węzłach, zostaną wykonane jako linie akustyczne typu „baretka" powodujące powstanie efektu akustycznego i wibracji po najechaniu na nie kołem pojazdu. Linie segregacyjne (przerywane) na autostradzie i na węzłach oraz pozostałe linie, wykończone zostaną strukturą typu ,,dot-line”. W uproszczeniu można powiedzieć, że to linia, którą tworzą białe kropki.

- Prace rozpoczniemy od wykonania oznakowania na trasie głównej autostrady. Następnie przeniesiemy się z frontem robót na węzły: Częstochowa Blachownia oraz Częstochowa Jasna Góra (Lgota). Wykonanie całości zakresu, zgodnie z warunkami umownymi, zostanie zakończone do końca czerwca tego roku – mówi Marek Prusak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

- W trakcie wykonywania oznakowania zastosujemy tymczasową organizacje ruchu dla robót postępujących. Będzie się to wiązało z koniecznością wprowadzenia limitów prędkości oraz zawężenia przekroju jezdni – dodaje rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA.

Autostrada A1: Budują ekrany akustyczne i oświetlenie

Na placu budowy autostrady A1 trwa też montaż ekranów akustycznych. Rozpoczęła się również budowa oświetlenia drogowego

Od przyszłego tygodnia planowane jest rozpoczęcie montażu brakujących słupów oświetlenia drogowego. Do zamontowania jest prawie 700 słupów. Do końca maja zostanie zamontowanych około 450 sztuk. W pierwszej kolejności montowane będą na węzłach Częstochowa Blachownia oraz Częstochowa Północ, następnie na jezdni A1 w rejonach Miejsc Obsługi Podróżnych. Do oświetlenia tego odcinka autostrady zastosowane zostaną nowoczesne i energooszczędne oprawy typu „Led” zintegrowane z inteligentnym system sterowania i monitorowania.