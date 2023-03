Plac Biegańskiego w Częstochowie wreszcie zmieni swoje oblicze? Miasto prosi o pomoc mieszkańców

- My przede wszystkim jesteśmy mieszkańcami Częstochowy i użytkownikami placu Biegańskiego oraz alei. I właśnie z tej perspektywy chcielibyśmy zacząć projektować to jedno z najważniejszych miejsc w mieście - podkreśla Jakub Cieślik, projektant z Grupy VERSO. - Chcemy wysłuchać tego, co mają do powiedzenia mieszkańcy Częstochowy. Nie chcemy narzucać, nie chcemy prowokować, czy tworzyć miejsca, które nie będzie spełniało potrzeb i oczekiwań. Chcemy dowiedzieć się od mieszkańców, co według nich jest źle zaprojektowane, co powinno funkcjonować lepiej, czego brakuje, co można poprawić, co można zmienić. My jako architekci będziemy starali się spełnić te oczekiwania. Takie jest nasze założenie. Chcemy, żeby mieszkańcy Częstochowy, czyli użytkownicy tego miejsca, chcieli po prostu tutaj przebywać. Jest to jest podstawowy cel, jaki sobie postawiliśmy. Zdobyte w ten sposób informacje będą dla podstawą i wytyczną do zaprojektowania dobrego miejsca w Częstochowie - zapewnia Jakub Cieślik.