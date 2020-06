PKS Częstochowa. Symboliczny pogrzeb przedsiębiorstwa: "Przechodniu pomódl się za złodziei, którzy zniszczyli nam PKS"

O problemach częstochowskiego przewoźnika mówi się od dawna, ale dopiero w czerwcu zrobiło się o nich głośno. W poniedziałek, 15 czerwca, konferencję prasową pod dworcem PKS zorganizowała posłanka Izabela Leszczyna, która zapowiedziała interpelację poselską w sprawie PKS i pomocy kierowcom, którzy nie mają wypłacanych pensji.

Po konferencji z dziennikarzami spotkali się kierowcy PKS.

– Byliśmy dobrą firmą, w dobrej sytuacji ekonomicznej. Sytuacja zmieniła się pięć lat temu, kiedy PiS doszedł do władzy. Sam wtedy głosowałem na PiS, co mnie do dzisiaj boli – mówił Adam Niepsój, kierowca PKS Częstochowa.

– Wtedy poseł Szymon Giżyński na stanowisko prezesa PKS przysłał swojego człowiek i rozpoczęło się niszczenie przedsiębiorstwa. Sprowadził stare autobusy. Przestrzegaliśmy go przed wieloma rzeczami, ale nas nie słuchał. Naszym zdaniem było to celowe działanie, aby zniszczyć firmę i sprzedać teren, na którym znajduje się dworzec PKS, który jest wart kilkadziesiąt milionów zł – dodawał Adam Niepsój.