PKP zmieniają plany dotyczące budowy dworca w Częstochowie i dziwi się deklaracjom przedsiębiorców o chęci zakupu budynku Piotr Ciastek Bartłomiej Romanek

Tak miał wyglądać nowy dworzec w Częstochowie na wstępnych wizualizacjach, ale projekt prawdopodobnie zostanie zmodyfikowany Mat. prasowe

PKP zmieniają plany dotyczące budowy nowego dworca w Częstochowie. Będzie on większy niż w projekcie, który wygrał konkurs organizowany w 2019 roku. Inwestor dziwi się również deklaracjom przedsiębiorców o chęci zakupu dworca. - Jesteśmy zdziwieni deklaracjami przedsiębiorców dotyczących chęci zakupu dworca w Częstochowie, zwłaszcza, że od co najmniej od 2019 roku, czyli ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczną, stale mówimy o planach przebudowy dworca w Częstochowie, co relacjonują również media - mówi Bartłomiej Sarna z Wydziału Współpracy z Mediami Biuro Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji PKP S.A.