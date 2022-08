PKO Ekstraklasa. Mecz Rakowa z Pogonią przełożony. Wszystko przez walkę o wejście do grupy Ligi Konferencji

Początkowo mecz Rakowa z Pogonią planowano na 21 sierpnia - na niedzielę, o godzinie 17:30. Klub z Częstochowy wystosował apel o przesunięcie gry na czas po IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji. W arcyważnym dwumeczu Raków zagra bowiem z wyżej notowaną czeską Slavią Praga.

W trakcie tego dwumeczu Raków nie chce się rozpraszać obowiązkami ligowymi. Do meczu z Pogonią tak jak pierwszego ze Slavią (18 sierpnia) dojdzie wprawdzie w Częstochowie, ale ryzyko odniesienia kontuzji (przypadek Bena Ledermana) i zmęczenia jest na tyle duże, że wicemistrz nie chce go podejmować. Ma do tego prawo, choć spotka się z krytyką części środowiska.

To już drugi przełożony mecz z udziałem Rakowa. Wcześniej w ramach 2. kolejki odwołano jego wyjazd do Piasta Gliwice (24 lipca), żeby jak najlepiej wypadł przeciw kazachskiej Astanie (5:0, 1:0).