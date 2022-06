Piotr Machalica będzie miał swoją ławeczkę w III Al. NMP w Częstochowie. Festiwal Machalicy

Piotr Machalica w Częstochowie

Dla tych, którzy nieco orientują się w życiu kulturalnym Częstochowy, to właściwie nie jest wielkie zaskoczenie. Zmarły niecałe dwa lata temu Piotr Machalica ceniony był w całej Polsce – i rozpoznawalny m.in. dzięki kilkudziesięciu rolom w filmach, serialach czy Teatrze Telewizji – ale to z właśnie z Częstochową był mocno związany na ostatnim etapie życia. Przez kilkanaście lat kierowania artystyczną działalnością Teatru Mickiewicza poznał tu – jak sam mówił w magazynie kulturalnym ,,CGK” – wielu artystów, którzy z biegiem czasu stali się jego przyjaciółmi. A miejscowa publiczność obdarzała go masą ciepła – z dyrektorskiego fotela wychodził przecież na deski, niejednokrotnie w głównych rolach, stykał się z tą publicznością bezpośrednio. Otaczało go też grono świetnych częstochowskich muzyków. To oni byli jego partnerami podczas recitali, z którymi jako śpiewający, interpretujący piosenki aktor występował nie tylko lokalnie. W końcu – po tym jak odszedł 14 grudnia 2020 roku w wieku ledwie 65 lat, spoczął na częstochowskim cmentarzu Rocha.