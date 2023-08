Piosenka Blanki na pielgrzymce! Tak śpiewają SOLO - zobacz WIDEO. Autorem hitu jest... organista wraz z małżonką!

Zapytany o to, czy spodziewał się takiego sukcesu odpowiada, że przeszło mu to przez myśl.

Była już raz taka sytuacja, że nagraliśmy piosenkę „Mama ostrzegała" i wtedy około 600 tys. osób nas usłyszało, więc można było przewidzieć, że i ten utwór rozejdzie się po internecie. Nie spodziewaliśmy się jednak, że aż tak bardzo. Nie byłem świadomy tego sukcesu, ponieważ podczas pielgrzymki nie mieliśmy zasięgu, więc dopiero po czasie dochodziły do nas głosy, że inne grupy także śpiewają naszą wersję. Teraz się okazało, że obejrzało nas już parę milionów osób. Jeżeli to zachęci kogoś do pielgrzymowania albo jeżeli komuś to po prostu umili czas, to jest nam bardzo miło.