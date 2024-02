Pilny komunikat z aptek. Nowa lista leków wycofanych - LUTY 2024. Jest tu żel na stłuczenia, lek na alergię, ból gardła... red. / na podstawie komunikatu GIF

Kilka dni temu, w piątek 9 lutego Główny Inspektorat Farmaceutyczny wystosował nowy komunikat ws. leków - tym razem był to żel na stłuczenia i lek przeznaczony do walki z nowotworami. To już kolejny komunikat opublikowany w przeciągu ostatnich kilku tygodni przez GIF! Które dokładnie leki zostały jeszcze wycofane lub wstrzymane w obrocie? Zobacz listę LUTY 2024.