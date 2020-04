Piłkarze Rakowa Częstochowa przeszli testy na koronawirusa. Są zdrowi

Raków Częstochowa przetestował piłkarzy

- To były komercyjne przesiewowe testy krwi, które klub zrobił z własnej inicjatywy i za które sam zapłacił korzystając z tego, że zaprzyjaźniona firma miała wolne moce przerobowe i mogła je wykonać nie ograniczając badań innych osób - powiedział Wojciech Cygan, prezes klubu z Częstochowy.

Testy przeprowadzono z zachowaniem wszelkich zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia środków bezpieczeństwa.

- Zrobiliśmy je po to, żeby nasi piłkarze byli pewni, że po domowej izolacji są gotowi do podjęcia wzmożonej aktywności fizycznej. Traktujemy to jako nowe otwarcie przed powrotem do treningów - stwierdził szef Rakowa.

4 maja zawodnicy beniaminka PKO Ekstraklasy rozpoczną treningi w klubie. Wcześniej czekają ich kolejne testy, tym razem zlecone i opłacone przez PZPN.

-Na początku zgodnie z zaleceniami rządowymi będziemy ćwiczyć na boiskach w 6-osobowych grupach. Liczę jednak, że po poznaniu wyników kolejnych testów nic nie będzie stało na przeszkodzie, by pod koniec następnego tygodnia zacząć trenować w większych grupach i dostaniemy na to zielone światło. Przecież za trzy tygodnie czekać nas będzie powrót do ligowej rywalizacji, do której musimy się dobrze przygotować - dodał prezes Rakowa.