Pijany kierowca uciekał przed policją w Częstochowie. Drogówka nagrała to zdarzenie

Do zdarzenia doszło we wtorek 26 maja około godziny 15.15. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie pełniąc służbę przy użyciu ręcznego miernika prędkości ujawnili wykroczenie przekroczenia prędkości, przez kierującego pojazdem marki Citroen w rejonie ul. Monte Cassino. Mężczyzna wstępnie zatrzymał się do kontroli, jednak po chwili zaczął uciekać.