Piesze pielgrzymki przyjdą w tym roku na Jasną Górę. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów pielgrzymek

Przypomnijmy Łowicką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Pątnicy po raz pierwszy wyszli w trasę 25 maja, ale zostali zatrzymani przez policję, a pielgrzymka została rozwiązana. Następnego dnia pielgrzymi znów ruszyli pieszo do Częstochowy, szli pojedynczo, ale łódzka policja ponownie ich zatrzymała, pouczając, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów pielgrzymki są zakazane do odwołania. Policjanci pouczyli 72 pielgrzymów, a kierownika pielgrzymki ukarali dodatkowo mandatem.

Teraz się to zmieni. Jak informuje GIS, podstawowym celem wprowadzanych procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa pątników i wszystkich osób postronnych na szlaku pielgrzymki oraz utrzymanie sprawnej logistyki przemieszczania się pątników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Odnosząc się do wskazań GIS, bp Krzysztof Zadarko podkreślił, jak ważna jest roztropność i ostrożność w podejmowaniu decyzji o zwiększeniu liczby pielgrzymów.

Na organizatorach pielgrzymek spoczywa też obowiązek zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sanitarnego-higienicznego – odpowiednich warunków zakwaterowania, dostatecznej ilość toalet i umywalni, dostępu do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego.

Jak czytamy w komunikacie, "podczas pielgrzymki pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego np.: chusteczek higienicznych, ręczników papierowych". Potrzebne są również kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami".

- Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, Organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia – czytamy w dokumencie.