Pierwszy czerwcowy weekend z jazzem tradycyjnym w Częstochowe

Pierwszy, czerwcowy weekend, 3-5 czerwca, upłynie w rytmach jazzu tradycyjnego.

Pierwszy dzień tegorocznego festiwalu – piątek, 3 czerwca – to tradycyjna Parada Nowoorleańska o godz. 18. Wyruszy z pl. Biegańskiego na pl. Louisa Armstronga obok Filharmonii. Po Paradzie, o godz. 19., już w sali koncertowej, festiwal zostanie uroczyście otwarty, a Honorowego Swingującego Kruka otrzyma puzonista Zbigniew Konopczyński, muzyk utytułowanej grupy ,,Old Timers”. Potem zagrają dwie formacje. Najpierw krakowska, powstała w 1964 roku Playing Family. To zespół grający obecnie swing oraz jazz głównego nurtu, od 2021 roku występujący w całkiem odnowionym składzie. Potem sceną zawładną trzy wokalistki tworzące Luna Voices – Natalia Kiczyńska, Karolina Pasierbska, Monika Kuczera – kochające, obok jazzu, także musical czy muzykę filmową. Artystki zdobywały wokalne szlify występując na całym świecie w prestiżowym Chórze NFM i z dyrygentami takimi jak Paul McCreesh, Giovanni Antonini czy Krzysztof Penderecki. Tercetowi będzie towarzyszyć Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Adama Klocka. Późnym wieczorem w Klubie Muzycznym Stacherczak, przy ul. Kościuszki 1, wystąpi gliwicki zespół Enerjazzer; przyjdzie też czas na jam session.