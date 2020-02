Pielgrzymka parlamentarzystów na Jasną Górę 2020. Po raz pierwszy uczestniczyła w niej Elżbieta Witek jako marszałek

W pielgrzymce parlamentarzystów uczestniczyła po raz pierwszy jako marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Tradycyjnie modlitewne spotkanie w sanktuarium odbyło się 2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej).

- To jest dla mnie wyjątkowy dzień dzisiaj, wyjątkowa okoliczność dlatego, że my, jako parlamentarzyści i ja, jako marszałek Sejmu, czuję na sobie olbrzymią odpowiedzialność za sprawy, które podejmujemy każdego dnia, bo to jest służba w interesie Ojczyzny i w interesie narodu - mówiła marszałek Elżbieta Witek. - A bardzo często są tak trudne sprawy, że samemu człowiek nie dałby rady. W związku z tym przychodzimy tutaj do Matki Boskiej do Częstochowy na Jasną Górę prosić, żeby zechciała nam każdego dnia pomagać w podejmowaniu dobrych decyzji, poniekąd to jest nasza odpowiedzialność wobec Polski, wobec Polaków.

Posłowie na Jasnej Górze

W pielgrzymce wzięli też udział parlamentarzyści z regionu częstochowskiego i lublinieckiego - Lidia Burzyńska i Andrzej Gawron. - Dla mnie, jako mieszkańca ziemi częstochowskiej nie tylko ta pielgrzymka, ale w ogóle bliskość, obcowanie i przybywanie tutaj na Jasną Górę daje siłę, daje moc, daje ludzkie wzmocnienie przed tymi rzeczami, które stoją przed każdym z nas – mówiła posłanka PiS Lidia Burzyńska przed spotkaniem w Kaplicy Różańcowej. - Znaczenie pielgrzymki parlamentarzystów jest bardzo duże, ponieważ tak, jak każdy zawód, tak i również parlamentarzyści czerpią siłę z tego miejsca, opiekę Bożą, łaski, i taką ludzką przyziemną moc, dającą szybsze pójście do przodu, niezałamywanie się w chwilach, kiedy ewentualnie każdy z nas przeżywa. Cieszę się bardzo, że tak wielu parlamentarzystów docenia to miejsce, docenia organizacje tej pielgrzymki i właśnie jest tutaj, aby wzmocnić się na przyszły rok.