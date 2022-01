Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę 2022 - ZDJĘCIA. W kaplicy Cudownego Obrazu modliło się kilkuset kibiców z całej Polski

W ubiegłym roku pielgrzymka z powodu koronawirusa odbyła się w zmienionej formie. Wzięli w niej udział tylko przedstawiciele poszczególnych klubów, za to w całej Polsce zorganizowano kilkadziesiąt mszy świętych dla kibiców. W tym pielgrzymka odbyła się w reżimie sanitarnym, ale uczestników było znacznie więcej niż przed rokiem, chociaż mniej niż w latach przed pandemią.

Pierwsza pielgrzymka kibiców na Jasną Górę odbyła się w 2009 r. Wg założeń organizatorów pielgrzymki jednym z jej celów jest także pokazanie, że sport i kibicowanie nie koliduje z wyznawaną wiarą i może przyczynić się do wzajemnego zrozumienia i szacunku.

- Nam to nie jest potrzebne na razie, bo nie mamy odpowiedniego stadionu na Ekstraklasę - mówi pan Piotr, który chwali sobie atmosferę, która towarzyszy pielgrzymce.

- I o awans Chrobrego do Ekstraklasy - dopytujemy.

- Jestem drugi raz na pielgrzymce, pierwszy raz byłem w 2020 roku - mówi pan Andrzej z Oławy, od 30 lat kibic Śląska Wrocław. - Modlimy się tutaj zarówno we własnych intencjach, jak i tych kibicowskich i sportowych. Ważnym elementem jest poświęcenie szalików. Przyjeżdżam tutaj, bo jestem wierzący i jestem patriotą.

- W tym roku pielgrzymka wygląda inaczej niż przed rokiem, kiedy pandemia znacznie ograniczyła pielgrzymkę. Wówczas na Jasnej Górze byli tylko przedstawiciele klubów, ale w całej Polsce udało się zorganizować 40 mszy świętych, co też było ważnym wydarzeniem. Nie przerwaliśmy naszego pielgrzymowania i go nie przerwiemy, dopóki będą patriotyczni kibice, to będziemy zawierzać nasze sprawy i sprawy naszej Ojczyzny Matce Boskiej. Tegorocznej pielgrzymce przyświeca hasło "Polonia Semper Fidelis" - chcemy być wierni ideom, które były ważne dla wielu pokoleń Polaków - mówi. ks. dr Jarosław Wąsowicz, organizator pielgrzymki. Marzeniem sportowym księdza Wąsowicza jest, aby "Lechia Gdańsk była mistrzem świata".