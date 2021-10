Pielgrzymka Amazonek na Jasną Górę. Uczestniczki dziękowały za bożą łaskę i zachęcały do badań profilaktycznych, bo życie jest bezcenne

Kilka tysięcy wiernych uczestniczyło w uroczystej mszy świętek, która była celebrowana na jasnogórskich błoniach w ramach 24. Pielgrzymki Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi. Głównie było to panie, które przeszły tę ciężką chorobę, ale często towarzyszyły im rodziny, przyjaciele i bliscy, którzy wspierali ich podczas walki o zdrowie.

Uczestniczki pielgrzymki przynieśli ze sobą słoneczniki, które są symbolem pielgrzymki. Słonecznik to kwiat słońca, a słońce to podstawa życia, które jest najcenniejszym darem, szczególnie cenionym przez Amazonki.

Przed rozpoczęciem mszy świętej odśpiewano hymn Amazonek, a także odczytano list Pierwszej Damy, Agaty Kornhauser-Dudy, które podkreślała, że bycie ambasadorką Amazonek to dla niej zaszczyt i duma.

- Jest to największe święto dla Amazonek, dziękujemy Matce Boskiej Częstochowskiej za Boże łaski, za to, że jesteśmy i prosimy o zdrowie. Na Jasną Górę przyjeżdżają Amazonki z Polski, ale i ze świata. Jest to jedyne miejsce, gdzie możemy się spotkać i podziękować. Jest to dla nas wyjątkowe święto. My, jako osoby doświadczone chorobą nowotworową, wiemy, co to znaczy ciężko chorować. Jesteśmy przykładem dla innych, żeby pomyśleli o sobie. Manifestujemy, jak ważna jest profilaktyka, jak bardzo ważne jest zadbanie o swoje zdrowie. Dobrze, że jest takie miejsce, jak Jasna Góra, gdzie możemy spędzić cudowne chwile u stóp naszej Matejki – mówi Dziennikowi Zachodniemu Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki.