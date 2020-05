Pielgrzymi z Łowicza zatrzymani przez policję w drodze na Jasną Górę. Jedni uciekali przez pola, a inni w las

Pielgrzymi, którzy w grupie ponad stu osób szli na Jasną Górę nie zastosowali się do zasad obowiązujących w związku panującą wsciąż epidemią koronawirusa. Niektórzy szli bez maseczek, a większość z nich przemierzała drogę w dość zwartej grupie, co powodowało, że nie zachowywali nakazanego dwumetrowego odstępu w przestrzeni publicznej. Dodatkowa cała pielgrzymka łamała zakaz zgromadzeń. Kiedy pielgrzymi natknęli się na policję, pątników wylegitymowano i poinformowano o obowiązującym zakazie gromadzenia się.

Uciekali w lasy i w pola

Sami pielgrzymi byli dość zaskoczeni interwencją służb i różnie zareagowali na obecność policji.

– Policja kręciła się już w okolicach Pszczonowa. Zatrzymali nas między Słupią a Lipcami Reymontowskimi. Przyjechało 5 radiowozów, chyba dwa samochody nieoznakowane, zrobił się ogromny chaos. Nie wiedzieliśmy, co robić. Jedni uciekali przez pola, inni w las, jeszcze inni ruszyli w dalszą drogę już na nocleg. Część zadzwoniła po rodziny, by odwieźli ich do domu. Wszystkich spisują. Co będzie dalej, nie wiemy – mówili pątnicy w rozmowie z portalem Łowicki Gość.pl.

Po tej interwencji część pielgrzymów wróciła z rodzinami do domów. Niektórzy jednak postanowili kontynuować marsz. We wtorek rano 26 maja pielgrzymi byli widziani w dalszej drodze. Tym razem zachowywali odpowiednie odstępy i szli w dużym rozproszeniu. Jak jednak informuje lowiczanin.info, po pewnym czasie, w Budziszewicach, od przewodnika ks. Wiesława Frelka otrzymali informację, że nie będą mogli iść dalej. Pielgrzymka została rozwiązana, a około 50 osób, które ją kontynuowało wraca właśnie do domów.