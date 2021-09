Piękny pałac do kupienia pod Częstochową, w Radoszewnicy. Co za wnętrza - zobacz ZDJĘCIA! Ile kosztuje?

Historia

Jak czytamy w Wikipedii - Na przestrzeni lat Radoszewnica należała m.in. do Dobieckich, Koniecpolskich, Czapskich, Potockich. Od XIX wieku do 1945 roku należała do Ostrowskich herbu Korab. Rezydencja w obecnej formie, pochodzi z końca XIX wieku, kiedy Ostrowscy gruntownie rozbudowali dwór pochodzący z końca XVI wieku. Po II wojnie światowej dwór przeznaczono na budynek szkolny. Funkcję tę pełnił przez wiele lat, co w warunkach PRL oznaczało brak wystarczających remontów i zaniedbanie obiektu. Gdy szkołę zlikwidowano, dwór zaczął popadać w ruinę. Obecnie pałac odbudowano i powrócił on do dawnej świetności. W rezydencji, stanowiącej dziś własność prywatną, organizowane są wesela i inne przyjęcia okolicznościowe.